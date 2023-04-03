تحديث جديد… «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 03 ابريل 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 3 ابريل 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7894 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1757 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8852 دينار، والدولار الكندي 3.5419 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2495 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة..

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2761 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3041 دينار، والدينار التونسي 1.5581 دينار، والدرهم المغربي 0.4676 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: