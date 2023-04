لجنة متابعة ميزانية الوطنية للنفط تتابع بند الالتزامات السابقة بالميزانية الاستثنائة ضمن خطة تطوير الإنتاج وزيادته

تابعت لجنة متابعة ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاثنين خلال اجتماعها العادي الثالث، بند الالتزامات السابقة بالميزانية الاستثنائية ضمن خطة المؤسسة لتطوير الإنتاج وزيادته.

حيث تناول الاجتماع تقرير ديوان المحاسبة حول الالتزامات المحالة للشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، وضمان تسويتها بالشكل القانوني.

وقدمت المؤسسة عرضا تفصيليا حول طبيعة الالتزامات المحلية والدولية وآلية سدادها، والمُنفَّذ منها فعليا وفق المستندات الدالة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تسوية كل الالتزامات القائمة على المؤسسة للشركات المحلية والعالمية، حتى تكون فاعلةً في خطة التطوير، وتسوية الأوضاع المالية للشركات التابعة للمؤسسة من خلال سداد الالتزامات القائمة عليها.

