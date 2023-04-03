تغيير جديد.. أسعار العملات والصكوك مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاثنين 03 ابريل 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 03 ابريل 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 03 ابريل 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

4.8014 د‫.‬ل – للبيع – 4.7774 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.1025 ~5.1000 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.4700 ~5.4300 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

640 ~670 دينار

▪️ الباوند =6.18 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب5.1225 ~5.1175 دينار

▪️ تحويل دبي المشير طرابلس 🇱🇾

حواله 5,14 دينار

▪️ الليرة التركية

0.27 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.15 دينار

▪️ فضة كسر ب2.40 ~2.70 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب239.00 دينار

▪️ الذهب المسبوك =242.50 للجرام

نسبة سحب بطاقات الايفاء =2.50%

اسعار الدولار بالصكوك:

بنك الوحدة & التجارة والتنمية 🏦

ب5.285 ~ 5.27 دينار

الجمهورية 🏦

+4.50 ~4.00 قروش على سعر الكاش

التجاري الوطني 🏦

ب5.2600 ~5.2300 دينار

نسبة سحب بطاقات الامان =2.80%

نسبة سحب بطاقات الدينيز =4.45%