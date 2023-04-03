الدبيبة يحاول إنعاش مشاريع متوقفة منذ سنوات

الوطن| رصد

وجه رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، بضرورة توحيد الجهود مع المؤسسات الاستثمارية والمصارف لعودة العمل بها، مشيراً إلى أن التأخر في استكمالها غير مسموح.

وأصدر الدبيبة تعليماته خلال زيارته صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بضرورة تنظيم مجال العمل للشركات التابعة وتحديد مجال عملها بشكل منتظم، وعدم الاستمرار في تداخل الاختصاصات بين الشركات.

وبحث الدبيبة خلال الاحتماع مع رئيس مجلس الأمناء، تفعيل المشاريع الاستثمارية الكبيرة التابعة للصندوق والمتوقفة منذ عشر سنوات، وأهمها مصنع إسمنت نالوت، وفندق ماريوت، ومجمع الأندلس، ومول المدينة، ومول الغزالة، وغيرها من المشروعات التي تؤول للصندوق ولم تُتخذ أي إجراءات لتفعيلها والعمل بها.