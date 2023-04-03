“الكبير” يتابع نتائج المشاورات مع صندوق النقد الدولي.. وإعطاء الأولوية لتنويع مصادر الدخل لضمان الاستدامة المالية للدولة

تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الاثنين، خلال لقاءه مع سفير فرنسا لدى ليبيا “مصطفى مهراج” والمستشار الاقتصادي للسفارة “إيفان بوتير”، نتائج المشاورات مع صندوق النقد الدولي وأهمية دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية ،والمؤسسة الوطنية للنفط، لزيادة إنتاج وتصدير النفط، وكذلك إعطاء الأولوية لتنويع مصادر الدخل لضمان الاستدامة المالية للدولة وتحريك عجلة الاقتصاد.

حيث تم خلال هذا اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من المواضيع ومنها مسار توحيد المصرف المركزي، كما تطرق السفير “مهراج” إلى ترحيب الجانب الفرنسي بتقديم الخبرة الفرنسية في مجال الرقمنة والتدريب لتطوير قدرات المصارف.

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