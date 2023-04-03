خاص.. فريق السيولة بالمركزي: تسليم 20 مليون إلى فروع التجاري بالمنطقة الغربية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم 20 مليون إلى فروع التجاري الوطني بالمنطقة الغربية .

وتتمثل في الرئيسي 2 مليون ، تاورغاء مليون ، العزيزية 1.5 مليون ، ترهونة 1.5 مليون ، السواني 1.5 مليون ، الاستقلال مليون ، المدينة مليون ، سوق الثلاثاء مليون ، تاجوراء مليون ، وكالة الاستثمارات 500 ألف ، وكالة التبغ 500 ألف ، وكالة المطار 500 ألف ، وكالة المدار 500 ألف .

الميناء مليون ، اسبيعة مليون ، وكالة المستشفى 500 ألف ، بني وليد 3 مليون ، الظهرة مليون.

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