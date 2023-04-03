اقتصاد

خاص.. فريق السيولة بالمركزي: تسليم 20 مليون إلى فروع التجاري بالمنطقة الغربية

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم 20 مليون إلى فروع التجاري الوطني بالمنطقة الغربية .

وتتمثل في الرئيسي 2 مليون ، تاورغاء مليون ، العزيزية 1.5 مليون ، ترهونة 1.5 مليون ، السواني 1.5 مليون ، الاستقلال مليون ، المدينة مليون ، سوق الثلاثاء مليون ، تاجوراء مليون ، وكالة الاستثمارات 500 ألف ، وكالة التبغ 500 ألف ، وكالة المطار 500 ألف ، وكالة المدار 500 ألف .

الميناء مليون ، اسبيعة مليون ، وكالة المستشفى 500 ألف ، بني وليد 3 مليون ، الظهرة مليون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك