اقتصاد

خاص.. 10 مليون جديدة يسلمها فريق السيولة إلى فروع شمال أفريقيا بالمنطقة الوسطى

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم 10 مليون إلى فروع شمال أفريقيا بالمنطقة الوسطى .

وتتمثل في الخمس 5 مليون ، مصراتة 5 مليون ، وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، حيث يعمل فريق السيولة على نقل شحنات سيولة يومية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية لتمكين المصارف من صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس و علاوات الأبناء والزوجة ومنح الطلبة . 

ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي التواصل مع إدارات المصارف لتزويدها باحتياجاتها من السيولة اليومية .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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