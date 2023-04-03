خاص.. 10 مليون جديدة يسلمها فريق السيولة إلى فروع شمال أفريقيا بالمنطقة الوسطى

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم 10 مليون إلى فروع شمال أفريقيا بالمنطقة الوسطى .

وتتمثل في الخمس 5 مليون ، مصراتة 5 مليون ، وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، حيث يعمل فريق السيولة على نقل شحنات سيولة يومية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية لتمكين المصارف من صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس و علاوات الأبناء والزوجة ومنح الطلبة .

ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي التواصل مع إدارات المصارف لتزويدها باحتياجاتها من السيولة اليومية .

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