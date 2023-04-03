الكبير يبحث مع سفير فرنسا نتائج المشاورات مع صندوق النقد الدولي

الوطن| رصد

استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، سفير فرنسا لدى ليبيا والمستشار الاقتصادي للسفارة إيفان بوتير، بمكتبه اليوم الاثنين.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول العديد من المواضيع ومنها مسار توحيد المصرف المركزي، ونتائج المشاورات مع صندوق النقد الدولي.

وتطرق الحديث لأهمية دعم جهود الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج وتصدير النفط، وكذلك إعطاء الأولوية لتنويع مصادر الدخل لضمان الاستدامة المالية للدولة وتحريك عجلة الاقتصاد.

كما تطرق السفير، إلى ترحيب الجانب الفرنسي بتقديم الخبرة الفرنسية في مجال الرقمنة والتدريب لتطوير قدرات المصارف.