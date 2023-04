“الدبيبة” يشدد على ضرورة استكمال المشاريع الاستثمارية التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمتوقفة منذ 10 سنوات

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” على ضرورة استكمال المشاريع الاستثمارية الكبيرة التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمتوقفة منذ عشر سنوات وذلك من خلال توحيد الجهود مع المؤسسات الاستثمارية والمصارف لعودة العمل بها، مؤكدا أن التأخر في استكمال تلك المشاريع أمر لن يُسمح به.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده “الدبيبة” ظهر اليوم بصفته رئيس مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مع لجنة الإدارة والمدير العام ومديري الشركات التابعة للصندوق، وأكد فيه على ضرورة تفعيل المشاريع الاستثمارية الكبيرة التابعة للصندوق وأهمها مصنع إسمنت نالوت وفندق ماريوت ومجمع الأندلس ومول المدينة ومول الغزالة، وغيرها من المشروعات التي تؤول للصندوق ولم تُتخذ أي إجراءات لتفعيلها والعمل بها.

كما أصدر “الدبيبة” في ختام الاجتماع تعليماته بضرورة تنظيم مجال العمل للشركات التابعة للصندوق وتحديد مجال عملها بشكل منتظم، وعدم الاستمرار في تداخل الاختصاصات بين الشركات.

