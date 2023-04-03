الاتفاق على تسوية كل الالتزامات المالية القائمة على مؤسسة النفط للشركات المحلية والعالمية

عقدت لجنة متابعة ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين 3 مارس 2023 اجتماعها العادي الثالث، لمتابعة بند الالتزامات السابقة بالميزانية الاستثنائية ضمن خطة المؤسسة لتطوير الإنتاج وزيادته.

وقدمت المؤسسة عرضا تفصيليا حول طبيعة الالتزامات المحلية والدولية وآلية سدادها، والمُنفَّذ منها فعليا وفق المستندات الدالة.

كما تناول الاجتماع تقرير ديوان المحاسبة حول الالتزامات المحالة للشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، وضمان تسويتها بالشكل القانوني.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تسوية كل الالتزامات القائمة على المؤسسة للشركات المحلية والعالمية، حتى تكون فاعلةً في خطة التطوير، وتسوية الأوضاع المالية للشركات التابعة للمؤسسة من خلال سداد الالتزامات القائمة عليها.