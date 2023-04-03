“الدبيبة” يبحث تفعيل المشاريع الاستثمارية الكبيرة التابعة للصندوق الانماء

عقد رئيس الوزراء بالوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” بصفته رئيس مجلس الأمناء اليوم، لقاء بديوان صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك لمتابعة أوضاع الصندوق والشركات التابعة له، كما عقد اجتماع موسع مع لجنة الإدارة، والمدير العام، ومديري الشركات التابعة للصندوق.

وأكد “الدبيبة” أن زيارته اليوم تأتي لمناقشة تفعيل المشاريع الاستثمارية الكبيرة التابعة للصندوق والمتوقفة منذ عشر سنوات، وأهمها مصنع إسمنت نالوت، وفندق ماريوت، ومجمع الأندلس، ومول المدينة، ومول الغزالة، وغيرها من المشروعات التي تؤول للصندوق ولم تُتخذ أي إجراءات لتفعيلها والعمل بها.

وشدد على ضرورة توحيد الجهود مع المؤسسات الاستثمارية والمصارف لعودة العمل بها، مؤكدا أن التأخر في استكمالها أمر لن يُسمح به.

هذا وأصدر تعليماته بضرورة تنظيم مجال العمل للشركات التابعة وتحديد مجال عملها بشكل منتظم، وعدم الاستمرار في تداخل الاختصاصات بين الشركات.

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