المركزي يبحث التعاون مع فرنسا في مجال رقمنة وتدريب وتطوير قدرات المصارف الليبية

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الإثنين 3 مارس 2023، بالعاصمة طرابلس مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، مسار توحيد المصرف المركزي، ونتائج المشاورات مع صندوق النقد الدولي وأهمية دعم جهود الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج وتصدير النفط.

كما تمت مناقشة إعطاء الأولوية لتنويع مصادر الدخل لضمان الاستدامة المالية للدولة وتحريك عجلة الاقتصاد، كما تطرق السفير إلى ترحيب الجانب الفرنسي بتقديم الخبرة الفرنسية في مجال الرقمنة والتدريب لتطوير قدرات المصارف.