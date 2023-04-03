خاص.. نقابي يحذز من عدم تطبيق العدالة لمرتبات مؤسسة الطاقة الذرية والجهات التابعة لها .. وهذه التفاصيل

صرح النقابي ورئيس المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني لعمال ليبيا “شاكر الفيتوري” في تصريح حصري لصدى الاقتصادية حول جدول المرتبات الموحد لمؤسسة الطاقة الذرية، والمراكز التابعة لها مركز البحوث النوعية ومركز القياسات الإشعاعية، حيث قال أن لديهم جدول موحد من شهر أبريل 2011، ويعتبر جدول ضعيف جداً، يساوي جدول ال27 للمرتبات ، ووزارة المالية لا تريد تعديل مرتباتهم على جدول المرتبات الموحد.

وتابع بالقول أن العاملين بالمؤسسة والجهات التابعة لها يعملون في تحليل المواد الغذائية التي تستورد من الخارج، وكذلك المواد المشعة بالعيادة الصحية، مثل الكشف وتحليل العينات والأغدية التي تدخل إلى السوق الليبي، مضيفاً أن العاملين سيوقفون العمل لحاجتهم تطبيق العدالة الاجتماعية إسوةً للعاملين بكافة قطاعات الدولة الليبية.

ووفق قوله فتعتبر المؤسسة منذ انشائها تنفرد بقانون خاص (54)، وهي مفعل نووي على أرض تاجوراء وعلى أرض حوالي 300 هكتار، بالإضافة إلى مبانئ وورش ومعامل بحوالي 100 ألف مسقوف، ومن أكبر المراكز البحثية في ليبيا، واليوم يتم تهميشه وتهميش البحث العلمي والعاملين اليوم يفقدون وظائفهم ولم يقف معهم أي مسؤول وفق قوله .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية