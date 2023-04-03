استقرار الدولار وتراجع اليورو مقابل الدينار

أخبار ليبيا 24

أظهر سعر العملة الأوروبية تراجعا في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الإثنين، مقارنة بآخر تعاملات مسجلة يوم الخميس الماضي.

وانخفض سعر اليورو إلى 5.17 دينار مقابل 5.18 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وثبت متوسط سعر الدولار عند 4.78 دينار، وسعر الجنيه الإسترليني عند 5.88 دينار.

كما ثبت سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، وسعر الليرة التركية الذي سجل 0.24 دينار.