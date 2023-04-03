صعود أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الاثنين 03 ابريل 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاثنين) 03/04/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

وارتفعت اسعار كسر الذهب في الاسواق الليبية بشكل نسبي في ظل ارتفاع سعر أونصة الذهب عالمياً.

سعر أونصة الذهب اليوم:

▪️آونصة الذهب ب1985.1 $

سعر كسر الذهب اليوم :

▪️لما تبيع :

▪️كسر ذهب 18 ب240.00 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب280.00 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب293.33 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب320.00 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء

ب255 ~270 دينار

▪️ذهب مستعمل 21

ب 295 ~310 دينار

سعر الذهب الجديد :

▪️ذهب جديد 18

ب300 ~320 دينار

▪️ذهب جديد 21

ب330 ~350 دينار

سعر الفضة اليوم:

▪️فضة كسر ب2.40 ~2.80 دينار

▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :

▪️ب07 ~25 دينار على حسب العيار