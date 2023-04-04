ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق “أوبك+” على خفض الإنتاج لأكثر من مليون برميل يومياً

سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعا بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية وأعضاء آخرون في مجموعة أوبك + عن تخفيضات مفاجئة في إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا اعتبارا من مايو المقبل وحتى نهاية 2023،

‏وقفزت الأسعار وفقا لصحيفة “فايننشال تايمز ” البريطانية بنسبة 8 ‎%‎ عندما افتتح التداول في آسيا صباح الاثنين بعد أنباء التخفيض، حيث بلغ تداول برنت القياسي الدولي أكثر من 86 دولارا للبرميل وغرب تكساس الوسيط، علامة الولايات المتحدة، إلى ما يقرب من 81 دولارا في المائة.

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وقالت المملكة السعودية إنها ستنفذ “تخفيضا طوعيا” قدره نصف مليون برميل يوميا، أو أقل بقليل من 5 في المائة من إنتاجها، في “تنسيق مع بعض دول أوبك الأخرى وغير أوبك”.

ومن جانبها قالت روسيا، وهي عضو في أوبك بلس، إنها ستمدد خفض إنتاجها الحالي البالغ نصف مليون برميل في اليوم حتى نهاية العام، وتأتي التخفيضات بعد انخفاض حاد في أسعار النفط الشهر الماضي بعد انهيار بنك “وادي السيليكون” الأمريكي والاستيلاء القسري على كريدي سويس من قبل يو بي إس، مما أثار مخاوف من العدوى في الأسواق المالية العالمية وانخفاض كبير في الطلب على النفط الخام، بحسب الصحيفة.

ويبلغ إجمالي خفض النفط من جانب الدول المعلنة نحو 1.66 مليون برميل يوميا، تضاف إلى مليوني برميل تم توزيعها بين الأعضاء الـ23 في التحالف ابتداء من نوفمبر الماضي.

واتهم البيت الأبيض في أكتوبر السعودية بالانحياز الفعال إلى روسيا، على الرغم من غزو موسكو الشامل لأوكرانيا ومحاولتها خلق أزمة طاقة عن طريق خفض إمدادات الغاز إلى أوروبا، عندما أعلنت “أوبك +” آخر مرة عن خفض رسمي في الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل في اليوم. وفقا للصحيفة.

وسيخفض العراق وفقا للصحيفة إنتاج النفط الخام بمقدار 211000 برميل في اليوم، والإمارات بمقدار 144000 برميل في اليوم، والكويت بمقدار 128000 برميل في اليوم، وكازاخستان بمقدار 78000 برميل في اليوم، والجزائر بمقدار 48000 برميل في اليوم، وعمان بمقدار 40000 برميل في اليوم، وفقا لبيانات حكوماتها.