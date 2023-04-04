اقتصاد

لجنة ميزانية النفط تناقش تسوية الالتزامات القائمة على المؤسسة 

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد 

عقدت لجنة متابعة ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعها العادي الثالث، الذي خصص لمتابعة بند الالتزامات السابقة بالميزانية الاستثنائية ضمن خطة المؤسسة لتطوير الإنتاج وزيادته.

وقدمت المؤسسة عرضا تفصيليا حول طبيعة الالتزامات المحلية والدولية وآلية سدادها، والمُنفَّذ منها فعليا وفق المستندات الدالة.

كما تناول الاجتماع تقرير ديوان المحاسبة حول الالتزامات المحالة للشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، وضمان تسويتها بالشكل القانوني.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تسوية كل الالتزامات القائمة على المؤسسة للشركات المحلية والعالمية، حتى تكون فاعلةً في خطة التطوير، وتسوية الأوضاع المالية للشركات التابعة للمؤسسة من خلال سداد الالتزامات القائمة عليها.

الوسوم

المؤسسة الوطنية للنفط ديوان المحاسبة ليبيا

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الوطن الليبية

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