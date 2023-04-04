ارتفاع إنتاج النفط الخام الليبي اليوم الإثنين إلى مليون و 215 ألف برميل يومياً

ارتفع إنتاج النفط الخام ،اليوم الإثنين 3 أبريل 2023، إلى مليون و 215 ألف برميل، وبلغ إنتاج المكثفات 53 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية، تزامنا مع ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5.5% إلى مستويات 84.28 دولار للبرميل بعد إعلان مجموعة أوبك تخفيض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً.
وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، بلغ و 933 مليون قدم مكعب، حيث أن إستهلاك شركة الكهرباء بلغ 754 مليون قدم مكعب، و 57 مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط، و89 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة، بينما تمت تغدية مصانع الإسمنت بمقدار 33 مليون قدم مكعب.
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