أسعار النفط ترتفع مدعومة بقرار «أوبك+»

قفزت أسعار النفط الخام أكثر من 6%، في نهاية تعاملات يوم الاثنين، بعد إعلان دول من “أوبك+” تخفيضات طوعية.

وارتفع النفط بأكبر وتيرة يومية منذ 12 أبريل الماضي عند تسوية تعاملات جلسة الاثنين، بدعم من قرار “أوبك+” المفاجئ بخفض الإنتاج.

وأعلنت 9 دول من “أوبك+” بقيادة السعودية وروسيا، تخفيضات طوعية تزيد على 1.65 مليون برميل يوميًا بداية من مايو المقبل، مبررة الإجراء بأنه احترازي ويهدف إلى دعم استقرار أسواق النفط.

ويضاف الخفض الطوعي إلى تخفيض الإنتاج بمقدار مليوني برميل الذي اتفقت عليه دول “أوبك+” في الاجتماع الوزاري الـ33 الذي عُقد في 5 أكتوبر 2022، والذي يستمر حتى نهاية ديسمبر 2023.

من جهتها حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تخفيضات “أوبك+” تخاطر بزيادة اضطرابات سوق النفط ورفع الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي عند التسوية بنحو 6.28% أو 4.75 دولار إلى 80.42 دولار للبرميل، في حين صعدت عقود خام برنت بنسبة 5.04 دولار أو 6.31% مسجلة 84.03 دولار للبرميل، وفقاً لبيانات شبكة “CNBC”.

