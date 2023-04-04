الدبيبة يشدد على تفعيل المشاريع الاستثمارية الكبيرة التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي

عقد رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمناء عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين 3 أبريل 2023 اجتماعا، بمقر ديوان صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لمتابعة أوضاع الصندوق والشركات التابعة له.

وأكد رئيس مجلس الأمناء، أن زيارته اليوم تأتي لمناقشة تفعيل المشاريع الاستثمارية الكبيرة التابعة للصندوق والمتوقفة منذ عشر سنوات، وأهمها ( مصنع إسمنت نالوت، وفندق ماريوت، ومجمع الأندلس، ومول المدينة، ومول الغزالة ) وغيرها من المشروعات التي تؤول للصندوق ولم تُتخذ أي إجراءات لتفعيلها والعمل بها.

وشدد الدبيبة على ضرورة توحيد الجهود مع المؤسسات الاستثمارية والمصارف لعودة العمل بها، مؤكداً أن التأخير في استكمالها أمر لن يُسمح به.

كما أصدر الدبيبة تعليماته بضرورة تنظيم مجال العمل للشركات التابعة وتحديد مجال عملها بشكل منتظم، وعدم الإستمرار في تداخل الاختصاصات بين الشركات.