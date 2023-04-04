تغيير جديد في اسعار اللحوم و الدجاج في ليبيا اليوم الثلاثاء 4 ابريل 2023

فيما يلي ننشر اسعار اللحوم و الدواجن و البيض في السوق المحلي في ليبيا اليوم الثلاثاء 4 ابريل 2023.

وشهدت اللحوم والدواجن انخفاض في بعض المنتجات كلحم البقر الوطني ولحم الدجاج المستورد والبيض المحلي والبيض المستورد وارتفاع في بعضها كلحم البقر المستورد والخروف المستورد ولحم القعود ولحم الدجاج المحلي، بحسب شبكة ليبيا للتجارة . وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي . قائمة بـ أسعار اللحوم و الدواجن و البيض في السوق المحلي في ليبيا اليوم الثلاثاء 4 ابريل 2023:

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي