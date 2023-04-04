النفط يواصل الصعود بعد مفاجأة أوبك +

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن هزت خطط أوبك + لخفض المزيد من الإنتاج الأسواق في اليوم السابق، مع تحول اهتمام المستثمرين إلى اتجاهات الطلب وتأثير ارتفاع الأسعار على الاقتصاد العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 85.35 دولار للبرميل. وتم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 80.85 دولارًا للبرميل، بزيادة 43 سنتًا، أو 0.5٪.

وقفز كلا الخامين القياسيين بأكثر من 6٪ يوم الإثنين بعد أن فاجأت أوبك وحلفاؤها، المعروفة باسم أوبك +، الأسواق بإعلان يوم الأحد عن خطط لخفض أهداف الإنتاج بمقدار 1.16 مليون برميل أخرى يوميًا.

ودفعت قيود إنتاج أوبك + معظم المحللين إلى رفع توقعاتهم لأسعار نفط برنت إلى حوالي 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام.

رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لخام برنت إلى 95 دولارًا للبرميل بحلول نهاية هذا العام، وإلى 100 دولار لعام 2024.

وزادت الأخبار من مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع التكاليف بالنسبة للشركات والمستهلكين، مما زاد المخاوف من حدوث صدمة تضخمية للاقتصاد العالمي من جراء ارتفاع أسعار النفط والتي ستؤدي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.