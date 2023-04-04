رسو ناقلة بميناء الحريقة لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى الصين

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست صباح اليوم الثلاثاء ناقلة نفطية لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى الصين، وفق إفادة مصدر مسؤول لأخبار ليبيا 24.

وأشار المصدر، إلى أن هذه الناقلة (دلتا كاناريز) هي أول ناقلة ترسو بالميناء منذ بداية شهر أبريل 2023. وقال، إن الناقلة ستقوم بشحن مليون برميل من النفط الخام.

وبلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط، خلال شهر مارس 2023، 5.6 مليون برميل جرى تصديرها عبر 6 نواقل نفطية.

وجرى تصدير الكمية إلى كل من الصين 4 مليون برميل وإيطاليا 600 ألف برميل، ومليون برميل إلى جهة غير معلومة.

ويستلم الميناء النفط الخام عبر حقلي مسلة والسرير بنحو أكثر من 200 ألف برميل يوميا.

وشهدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا بعد أن هزت خطط أوبك + لخفض المزيد من الإنتاج الأسواق في اليوم السابق. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت (النفط الليبي) 42 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 85.35 دولار للبرميل.