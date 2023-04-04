وزارة العمل والتأهيل تُعلن عن توفر ( 65 ) فرصة عمل للعناصر الوطنية بالمختبر المرجعي زليتن

طرابلس 04 أبريل 2023 (وال)- أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة عن توفر ( 65 ) فرصة عمل للعناصر الوطنية بالمختبر المرجعي زليتن.
وأوضحت الوزارة – في إعلانها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية – أن الوظائف المطلوبة هي : وظيفة طبيب بشري العدد ” 5 ” أطباء، وظيفة طبيب مختبرات العدد ” 35 ” طبيبًا “، وظيفة فني صحي العدد “5 ” فنيين، وظيفة تمريض عام العدد ” 20 ” ممرضًا.
ودعت الوزارة الراغبين للتقدم لإحدى هذه الوطائف الحضور إلى مكتب العمل والتأهيل بمقره بالمجمع الإداري زليتن الدور الرابع. (وال)
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