الكبير والسفير الفرنسي يبحثان توحيد المصرف المركزي

الوطن| رصد

قال السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، إنه بحث مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، توحيد المصرف في إطار مسار استقرار البلاد.

وكتب مهراج عبر حسابه في موقع تويتر: “التقيت مع محافظ البنك المركزي الصديق الكبير وتبادلنا حول التحديات المصرفية وتوحيد البنك المركزي في إطار مسار استقرار ليبيا وتوحيد جميع مؤسساتها”.