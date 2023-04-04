انخفاض جديد… «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 04 ابريل 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 4 ابريل 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.77 دينار، مسجلاً انخفاضاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1993 دينار، والجنيه الاسترليني 5.92 دينار، والدولار الكندي 3.5512 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2483 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2717 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2988 دينار، والدينار التونسي 1.5598 دينار، والدرهم المغربي 0.4671 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: