الانتهاء من صيانة 5 محطات كهرباء جهد عالي بالمنطقة الجنوبية

قال مدير إدارة محطات الجهد العالي بالشركة العامة للكهرباء فرع المنطقة الجنوبية سالم عبد الصمد إن المحطات التي تم الانتهاء من صيانتها بالمنطقة الجنوبية خلال الربع الأول من العام الحالي 5 محطات توليد وهي محطة سبها، وأوباري، الشاطئ، مرزق، الجفرة.

وأوضح لتطبيق بكم الإخباري أن إجمالي عدد الخلايا الكهربائية التي تم صيانتها 527 خلية، فيما جاري العمل على صيانة 10 خلايا كهربائية بمحطة تمنهنت جهد 66/11 ك. ف، مبيناً بأن أعمال الصيانة الدورية لمعدات ومكونات الشبكة يأتي في إطار العمل المتواصل لدعم القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية، متوقعاً أن يبدأ دخول المحطات على الشبكة ابتداء من أبريل الجاري.