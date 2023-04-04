حث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مجلس صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي على توحيد الجهود مع المؤسسات الاستثمارية والمصارف لعودة العمل بها.

جاء ذلك خلال اجتماع واسع عقده الدبيبة أمس الاثنين 3 أبريل مع لجنة الإدارة، والمدير العام، ومديري الشركات التابعة للصندوق، بالعاصمة طرابلس.

وخلال الاجتماع، قال رئيس الحكومة إن التأخر في استكمال عملية توحيد الجهود غير مسموح به من قبله، وفق تعبيره.

كما أصدر الدبيبة تعليماته بضرورة تنظيم مجال العمل للشركات التابعة وتحديد مجال عملها بشكل منتظم، وعدم الاستمرار في تداخل الاختصاصات بين الشركات، حسبما أفاده إعلام الحكومة.

وناقش الاجتماع تفعيل مشاريع متوقفة للصندوق منذ سنوات، وأهمها مصنع إسمنت نالوت، وفندق ماريوت، ومجمع الأندلس، ومول المدينة، ومول الغزالة، وفق إعلام الحكومة.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية

The post توحيد الجهود وتفعيل المشروعات المتوقفة.. مباحثات الدبيبة مع “صندوق الإنماء” appeared first on ليبيا الأحرار.

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