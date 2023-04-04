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مصرف ليبي يوضح بشأن فروع الصرافات المشحونة بالسيولة النقدية اليوم الثلاثاء 4 ابريل 2023

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

تحديث بخصوص آلات الصراف الذاتي المشحونة والتي تعمل اليوم الثلاثاء الموافق 4 ابريل 2023

  • فرع جنزور
  • فرع أبو سليم
  • فرع الزاوية.
  • فرع تاجوراء
  • فرع سوق الجمعة
  • فرع غريان
  • فرع بنغازي الرئيسي.
  • فرع اجدابيا.
  • فرع مسلاته
    -فرع صبراتة
  • فرع مصراته
  • فرع طبرق
  • فرع تاورغاء
  • فرع الخمس
  • فرع البيضاء.
  • فرع زليتن.
  • فرع ترهونة.
  • فرع قصر بن غشير
  • فرع درنه
    -فرع صرمان
  • وكاله الجيل الجديد
  • وكالة LTT
  • فرع قرجي
  • وكالة صلاح الدين.
  • وكالة معيتيقة
  • وكاله وادي الربيع
  • سوق النعاري – مصراته
  • مبنى الإدارة الرقابية
  • شباك الجامعة
  • وكالة السبيعة
  • وكالة ساحل الزيتون
  • وكالة بن وليد
  • وكاله زاوية المحجوب
  • وكاله سوق الخميس المركز

علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:

  • السقف اليومي 1000 دينار.
    وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.
  • السقف الاسبوعي 3000 دينار.
  • السقف الشهري 5000 دينار.

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