“الكبير” يُناقش مع السفير المصري لدى ليبيا عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الثلاثاء اجتماعًا مع السفير والقائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية لدى ليبيا “مصطفى تامر”، حيث تم مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك منها استمرار التعاون مع مجموعة العمل الدولية المعنية بالمسار الاقتصادي( EWG).

تم كذلك مناقشة تعزيز الشفافية والإفصاح واهتمام المجتمع الدولي بالآلية المثلى للرقابة على الإنفاق الحكومي، كما تطرق اللقاء لنتائج المشاورات مع البنك الدولي ومسار توحيد المصرف المركزي، وبحث تسهيل عودة الشركات المصرية لاستئناف أعمالها في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية