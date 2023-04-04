الاجتماع الرابع للجنة المعنية بمتابعة العمارات السكنية الآيلة للسقوط

طرابلس 04 أبريل 2023 (وال)- عقدت اللجنة المعنية بوضع آلية وضوابط لتحديد العمارات الآيلة للسقوط، اجتماعها الرابع بإشراف وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي.

وناقش الاجتماع بحضور وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبد المولى المهدي، البدء الفعلي ووضع آلية العمل بعد صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن تحديد ضوابط عمل اللجنة.

وقررت اللجنة بأن تكون أولى خطواتها مخاطبة كل من بلديتي طرابلس وإجدابيا، وإحالة كشوفاتهم للمباني الآيلة للسقوط والتي ينطبق عليها القرار. (وال)

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