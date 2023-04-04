المركزي يصدر تعليمات جديدة للدوام الرسمي خلال النصف الثاني من شهر رمضان الكريم

أصدرت إدارة الرقابة بمصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، تعليمات جديدة بخصوص الدوام الرسمي خلال النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، حيث سيكون يومياً السبت 8-15 أبريل يوم عمل عادي بالنسبة لقسم الحسابات الجارية والخزينة من الساعة 10:30 صباحا إلى 14.30 ظهراً.

وبالنسبة للموظفين يكون الدوام من الساعة 9:30 صباحا وحتى 15:30 ظهرا، والزبائن من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 15:00 ظهرا على أن تكون إجازة عيد الفطر يوم الأحد 23 أبريل وحتى الخميس 27 أبريل وتكون العودة للعمل يوم الأحد 30 أبريل.