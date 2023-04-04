خاص..السيولة يفصح لصدى عن تسليم فروع الجمهورية 115 مليون موزعة بين فروعه بطرابلس وجبل نفوسة

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم 115 مليون إلى فروع مصرف الجمهورية بجبل نفوسة وطرابلس .

وتتمثل في غريان 7 مليون ، القواسم 5 مليون ، الشقيقة 5 مليون ، غريان الصيرفة الإسلامية 5 مليون ، الأصابعة 4 مليون ، القلعة 5 مليون ، نسمة 3 مليون ، القريات 3 مليون ، الشويرف 3 مليون ، مزدة 5 مليون .

نالوت 7 مليون ، المجابرة 3 مليون ، وازن 3 مليون ، كاباو 5 مليون ، تتدميرة 1 مليون ، طمزين 2 مليون ، الحوامد 4 مليون .

جادو 7 مليون ، الرياينة 2 مليون ، بدر 4 مليون ، الرجبان 4 مليون ، الرحيبات 4 مليون ، الزنتان 4 مليون .

أما فروع طرابلس فتتمثل في الرشيد 5 مليون ، الشهرة 5 مليون ، فشلوم للصيرفة 5 مليون ، جنوب طرابلس 5 مليون .

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