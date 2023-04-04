تغييرات جديدة.. أسعار العملات والصكوك مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 04 ابريل 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 04 ابريل 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 04 ابريل 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.7819 د‫.‬ل – للبيع – 4.7581 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.0975 ~5.0950 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.4900 ~5.4500 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

640 ~670 دينار

▪️ الباوند =6.18 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب5.1300 ~5.1250 دينار

▪️ تحويل دبي المشير طرابلس 🇱🇾

حواله 5,145 دينار

▪️ الليرة التركية

0.27 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.15 دينار

▪️ فضة كسر ب2.40 ~2.70 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب241.00 دينار

▪️ الذهب المسبوك =244.50 للجرام

اسعار الدولار بالصكوك:

بنك الوحدة & التجارة والتنمية 🏦

ب5.285 ~ 5.27 دينار

الجمهورية 🏦

+4.50 ~4.00 قروش على سعر الكاش

التجاري الوطني 🏦

ب5.2600 ~5.2300 دينار

نسبة سحب بطاقات الامان =2.80%

نسبة سحب بطاقات الدينيز =4.45%