خاص.. فريق السيولة يزود التجاري بالمنطقة الشرقية 150 مليون … وهذه التوزيعات

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم 150 مليون إلى فروع مصرف التجاري الوطني بالمنطقة الشرقية .

وتتمثل في امساعد 5 مليون ، طبرق 6 مليون ، كمبوت 5 مليون ، دار السلام 4 مليون ، درنة 6 مليون ، القبة 5 مليون ، سوسة 5 مليون ، الفاندية 5 مليون ، عمر المختار 5 مليون ، مسة 6 مليون، البياضة 6 مليون ، بنينا 4 مليون ، الأنابيب 4 مليون .

الرئيسي البيضاء 7 مليون ، الجهاد 5 مليون ، السوق القديم 5 مليون ، المميز 5 مليون ، الميدان البلدية 8 مليون ، الهواري 8 مليون ، العروبة 6 مليون ، رأس لانوف 8 مليون ، اجدابيا 8 مليون ، الرئيسي بنغازي 10 مليون ، وكالة المجمع التجاري 4 مليون ، آلات السحب الذاتي 10 مليون .

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