رئيس الحكومة يشدد على ضرورة إطلاق مشروع صيانة وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، اليوم الثلاثاء، اجتماع موسع ضم وزراء المالية والحكم المحلي والمواصلات والتخطيط، ورئيس جهاز الإسكان والمرافق وذلك على خلفية زيارة تفقدية للشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

وتطرق الاجتماع الذي حضر جانب منه مراسل تطبيق بكم الإخباري لأوضاع الشركة والمشاكل التي تعانيها في أداء مهامها، وشدد الدبيبة على ضرورة إطلاق مشروع وطني لصيانة وتطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي والبالغ عددها 24 محطة مهملة منذ أكثر من عشرين عاما.