“الدبيبة” يشدد على ضرورة إطلاق مشروع وطني لصيانة وتطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي البالغ عددها 24 محطة

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء، خلال زيارة تفقدية أجراها للشركة العامة للمياه والصرف الصحي، رفقة وزراء المالية والحكم المحلي والمواصلات والتخطيط، أوضاع الشركة والوقوف على المشاكل التي تعانيها في أداء مهامها، و عقد خلالها اجتماعا موسعا، مع لجنة إدارة الشركة ورئيس جهاز الإسكان والمرافق لتشغيل وصيانة لمنطقة الغربية، منطقة طرابلس، المنطقة الجنوبية، المنطقة الوسطى، المنطقة الشرقية، منطقة سهل بنغازي، منطقة جبل الأخضر، منطقة الجبل الغربي.

وشدد “الدبيبة” خلال الاجتماع على ضرورة إطلاق مشروع وطني لصيانة وتطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي والبالغ عددها 24 محطة مهملة، منذ أكثر من عشرين عاما، مؤكدا أهمية ملف المياه والصرف الصحي، الذى لايعتبر أقل أهمية من الكهرباء.

وأصدر “الدبيبة” تعليماته، بالتعاون بين جهاز الإسكان والمرافق والشركة العامة للمياه ووزارة الحكم المحلي، في تحديد مجال العمل وأوجهه المشتركة.

