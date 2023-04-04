بعد توقف 12 عاما.. شركة تركية تستأنف صيانة أكبر ملعب رياضي في بنغازي

استأنفت “شركة ليماك” التركية، صيانة أكبر ملعب رياضي في مدينة بنغازي شرقي ليبيا بعد توقف 12 عاما إثر اندلاع ثورة مسلحة.

جاء ذلك على لسان محمد محمود، عضو مكتب الإعلام بلجنة “إعادة الإعمار والاستقرار” التابعة لمجلس نواب طبرق)، الإثنين.

وأوضح محمود للأناضول، أن “ليماك هي شركة قابضة عملاقة تركية ومتخصصة في البناء والإسمنت”.

وذكر أن الشركة “استلمت مشروع صيانة الملعب الرياضي ببنغازي عام 2009 وبدأت فعليا أعمالها، إلا أن اندلاع الحرب بين الثوار ونظام معمر القذافي عام 2011 أوقف كل شيء في البلاد بما في ذلك صيانة الملعب”.

وكانت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بشرق ليبيا قد أعلنت في بيان الإثنين، استئناف أعمال صيانة أكبر الملاعب الرياضية في بنغازي.

وقالت اللجنة: “بعد توقف عن العمل دام لأكثر من 12 عاما، الشركة المنفذة السابقة (ليماك) لملعب المدينة الرياضية بنغازي 28 مارس تباشر أعمالها فيه”.

وأضافت أن “الشركة المنفذة باشرت أعمال استكمال وتوسعة الملعب بسعة 40 ألف متفرج بدلا من 28 ألفا في الإنشاء القديم بمدة إنجاز 12 شهرا”.

ووفق البيان نفسه، جاء الإعلان “خلال جولة أجراها رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، رفقة الشركة (مسؤوليها) المنفذة للمشروع بعد توقفها عن العمل بعد عام 2011”.

ونقل البيان عن العريبي قوله إن “استكمال المشروع سيكون وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية وبإشراف مكتب استشاري متخصص”.

وتنفذ شركات تركية العديد من المشاريع في ليبيا، خاصة في مجال الإنشاءات والإعمار، إلا أن تلك المشاريع توقفت جرّاء مغادرة الشركات التركية والأجنبية الأخرى، نتيجة الأوضاع الأمنية غير المستقرة منذ عام 2011.

وخلال السنوات الماضية عادت العديد من الشركات الأجنبية لمباشرة أعمالها في ليبيا بما فيها الشركات التركية، وذلك بعد استقرار نسبي للأوضاع في البلاد.