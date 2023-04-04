إيكاو تبحث دعم خروج ليبيا من الحظر الجوي الأوروبي

بحثت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الثلاثاء، مع وفد من المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) مساهمة المنظمة في دعم خططها لإنهاء الحظر الجوي الأوروبي المفروض على طائرات ليبيا منذ 8 سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المواصلات بالحكومة الليبية محمد الشهوبي، مع المدير الإقليمي لمنظمة “إيكاو” بالشرق الأوسط حمد أبوبكر الفارع، الذي يجري زيارة هي الأولى من نوعها إلى ليبيا تستمر 3 أيام، وفق بيان للحكومة الليبية.

وقال البيان، إن الاجتماع بحث سبل مساهمة المنظمة في دعم خطط وبرامج مصلحة الطيران المدني الليبية لتطوير القطاع والخروج من الحظر الجوي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على الطائرات الليبية.

وأشار إلى أن وفد منظمة “إيكاو” سيزور مطارات ليبية لمعاينة الإجراءات المتبعة ومدى مطابقتها للمعايير والقواعد القياسية المعتمدة لدى المنظمة.

من جانبها، قالت مصلحة المطارات الليبية في بيان آخر، إن الفارع والوفد المرافق له زار محطة الركاب بمطار “معيتيقة” الدولي بالعاصمة طرابلس.

واطلع وفد المنظمة الدولية على المشاريع الجارية بالمحطة والتي تستهدف تحسين المنظر العام لها وزيادة قدرتها الاستيعابية، حسب بيان مصلحة المطارات.

وذكر البيان، أن “زيارة وفد منظمة (إيكاو) تأتي للوقوف على وضع الطيران المدني في ليبيا”.

وأوضح أن الزيارة تأتي “تمهيداً لزيارة التدقيق المزمع إجراؤها نهاية السنة الحالية من أجل رفع الحظر المفروض على المطارات والشركات الناقلة الليبية”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2014 حظرا على مرور الطائرات التابعة لشركات الطيران الليبي فوق أجواء الدول الأعضاء بالاتحاد وذلك لدوافع تتعلق بضوابط السلامة في البلد الذي يشهد توترات أمنية من وقت لأخر.

ومنذ ذلك الوقت تحاول الحكومات الليبية المتعاقبة رفع الإجراء الأوروبي إلا أن الاتحاد يجدده كل عام سبب مخاوف تتعلق بسلامة الركاب.​​​​​​​