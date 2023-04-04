“الدبيبة” يؤكد على ضرورة إطلاق مشروع وطني لصيانة وتطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي

قام رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” رفقة وزراء المالية والحكم المحلي والمواصلات والتخطيط، زيارة تفقدية للشركة العامة للمياه والصرف الصحي عقد خلال اجتماعا موسعا، مع لجنة إدارة الشركة ورئيس جهاز الإسكان والمرافق لتشغيل وصيانة (المنطقة الغربية، منطقة طرابلس، المنطقة الجنوبية، المنطقة الوسطى، المنطقة الشرقية، منطقة سهل بنغازي، منطقة جبل الأخضر، منطقة الجبل الغربي) بحضور مديري إدارات ومكاتب الشركة.

حيث تم خلال هذا الاجتماع متابعة أوضاع الشركة والوقوف على المشاكل التي تعانيها في أداء مهامها.

كما أكد “الدبيبة” على ضرورة إطلاق مشروع وطني لصيانة وتطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي والبالغ عددها (24) محطة مهملة، منذ أكثر من عشرين عاما، مؤكدا أهمية ملف المياه والصرف الصحي الذي لا يعد أقل أهمية من الكهرباء.

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