الدبيبة يُشدد على ضرورة إطلاق مشروع وطني لصيانة وتطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي في البلاد

طرابلس 04 أبريل 2023 (وال)- شدّد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة إطلاق مشروع وطني لصيانة وتطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي في البلاد والبالغ عددها (24) محطة مهملة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده على هامش زيارة تفقدية قام بها اليوم رفقة وزراء المالية والحكم المحلي، والمواصلات، والتخطيط للشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ولقائه لجنة إدارة الشركة ورئيس جهاز الإسكان والمرافق لتشغيل وصيانة (المنطقة الغربية، منطقة طرابلس، المنطقة الجنوبية، المنطقة الوسطى، المنطقة الشرقية، منطقة سهل بنغازي، منطقة جبل الأخضر، منطقة الجبل الغربي) بحضور مديري إدارات ومكاتب الشركة.

وبحسب ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة؛ فقد خصص الاجتماع لمتابعة أوضاع الشركة والوقوف على المشاكل التي تعانيها في أداء مهامها.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع على أهمية ملف المياه والصرف الصحي، الذي لايعتبر أقل أهمية من الكهرباء.

حيت أصدر الدبيبة تعليماته، بالتعاون بين جهاز الإسكان والمرافق والشركة العامة للمياه ووزارة الحكم المحلي، في تحديد مجال العمل وأوجهه المشتركة. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال