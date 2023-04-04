سابقة للرؤساء في تاريخ الولايات المتحدة.. ترامب يَمثُل أمام القضاء بتهم جنائية

قام الرئيس الأميركي السابق “دونالد ترامب” اليوم الثلاثاء، بالمثول أمام قاض في محكمة “مانهاتن” بمدينة نيويورك، حيث وجّهت له اتهامات جنائية، وهذه سابقة للرؤساء في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال ترامب لدى دخوله المحكمة “سيعتقلونني ولا أصدق ذلك”، في حين أنّه لم يصدرعن البيت الأبيض أي تعليق حول القضية، وإنّه مستعد لأي تهديد.

وأفادت وسائل إعلامية من أمام المحكمة بأنّ مئات من مؤيدي ترامب ومعارضيه تجمّعوا في المكان، وأنّ الشرطة تدخّلت وفصلت بين التجمّعين بحواجز حديدية وعدد من رجال الأمن.

وطالبَ “ترامب” قبل بدء الإجراءات، بنقل المحاكمة إلى منطقة “ستاتن آيلاند”، لتكون “أكثر عدلاً وأمناً”.

وحظيت محكمة “مانهاتن” التي أحيطت بانتشار أمني واسع، اهتماماً إعلاميّاً كبيراً، فقد وثقت وسائل الإعلام المحلية والعالمية أمس الاثنين ببث مباشر، رحلةَ ترامب من مقرّ إقامته في فلوريدا وصولاً إلى نيويورك.

وصرّح “جو تاكوبينا” محامي الرئيس السابق، إنّه لن يتم تقييد يدي ترامب،وإنّه لن يقرّ بالذنب في التُّهم الموجّهة له، وإنّ الإجراءات لن تستغرق أكثر من 30 دقيقة.

ويثير هذا الحدث غير المسبوق تداعيات سياسية مدويّة، ومخاوف أمنية لدى السلطات، إذ يُتوقّع أن يتظاهر أنصار ترامب في نيويورك.

وقد وجّهت هيئة محلفين كبرى في “مانهاتن” يوم الخميس الماضي لائحة اتهام للرئيس الجمهوري السابق، تتضمّن أكثر من 30 تهمة تتعلّق بتزوير سجلات تجارية، ودفع أموال لشراء صمت ممثّلة إباحية قبل 7 سنوات قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.