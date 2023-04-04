تطبيق بكم يتابع حركة البضائع بميناء الخمس خلال شهر مارس

تابع تطبيق بكم الإخباري حركة السفن التجارية في ميناء الخمس البحري طيلة شهر مارس الماضي، حيث استقبل الميناء 19 سفينة تجارية، على متنها بضائع مختلفة بعدد 2,231 حاوية وبوزن 146,573 ألف طن، حيث بلغ وزن البضائع المفرغة بالطن 35667، ووزن البضائع المكيسة 25,954 طنا، وبلغ حجم كميات الحبوب المفرغة 84,952 طنا، وعد الحيوانات الواردة 962 رأسا، وعدد السيارات والآليات 4,352، فيما بلغ عدد الحاويات الواردة 2,231 حاوية، وإجمالي وزن البضائع المشحونة بالطن 7,072 طنا.

وأشاد المتحدث باسم ميناء الخمس البحري عمر المنشاز بجهود العاملين في الميناء في إفراغ السفن في وقتها وتسليم البضائع لأصحابها.