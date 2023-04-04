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صعود ملحوظ.. أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الثلاثاء 04 ابريل 2023

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الثلاثاء) 04/04/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

وارتفعت اسعار كسر الذهب في الاسواق الليبية بشكل ملحوظ في ظل صعود سعر أونصة الذهب عالمياً بشكل كبير اليوم .

سعر أونصة الذهب اليوم:
▪️آونصة الذهب ب2022.3 $

سعر كسر الذهب اليوم :
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب242.00 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب282.33 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب295.77 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب322.66 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب255 ~270 دينار
▪️ذهب مستعمل 21
ب 295 ~310 دينار

سعر الذهب الجديد :
▪️ذهب جديد 18
ب300 ~320 دينار
▪️ذهب جديد 21
ب330 ~350 دينار

سعر الفضة اليوم:
▪️فضة كسر ب2.40 ~2.80 دينار
▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :
▪️ب07 ~25 دينار على حسب العيار

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