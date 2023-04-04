باشاغا يعلن عن برنامج توزيع الميزانيات على البلديات .. وهذه تفاصيله

أعلن رئيس الحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب “فتحي باشاغا” اليوم عن برنامج لتوزيع الميزانيات على البلديات حسب عدد السكان دون النظر إلى التوجهات السياسية أو أماكن سيطرة الحكومة الموازية.

وتابع بالقول: تم تخصيص لجان الأزمة بالمنطقة الشرقية برئاسة النائب علي القطراني 150 مليون دينار والمنطقة الغربية 200 مليون دينار برئاسة النائب خالد الأسطى وخصصنا للمنطقة الجنوبية 75مليون دينار برئاسة النائب سالم الزادمة

وأفاد بالقول: تم تخصيص 100 مليون دينار لتوفير أدوية الأورام والكلى وعدد من الأمراض المزمنة بعد حصرهم من قبل الحكومة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية