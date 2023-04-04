خاص.. بالأوراق: البرلمان يعدل قانون النشاط التجاري ويُنشئ مجلس جديد يتمتع ببعض مزايا الأجهزة الرقابية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قانون رقم 7 لعام 2023 الخاص الصادر من مجلس النواب بخصوص تعديل أحكام قانون رقم 23 الخاص بالنشاط التجاري .

حيث يُعدل نص المادة (1292) من القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري بحيث يكون نصها على النحو التالي: تنشأ بموجب هذا القانون مجلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة مجلس المنافسة ومنع الاحتكار)، وله صفة الرقابة على النشاط الاقتصادي الخاص ( الإنتاجي والخدمي) فيما يتعلق بتحقق شروط المنافسة وحماية المستهلك، ويعمل تحت إشراف مجلس النواب.

ويعامل العاملون بالمجلس مالياً معاملة العاملين بالأجهزة الرقابية القائمة باعتباره أحد المجالس ذات الاختصاص الرقابي العاملة تحت إشراف مجلس النواب.

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