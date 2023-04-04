مصدر مطلع بوزارة المالية يكشف عن موعد إحالة مرتبات شهر أبريل

كشف مصدر مطلع بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أنه سيتم إحالة مرتبات شهر أبريل خلال أيام قليلة للمصرف المركزي لإستكمال إجراءات تسييلها للجهات العامة.

وقال المصدر في تصريحات صحفية لـ”صدى الاقتصادية”: بعون الله قبيل عيد الفطر المبارك بأيام يكون المرتب في حسابات المواطن .

ومطلع شهر مارس الماضي، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية ورئيس الفريق الإعلامي بالوزارة فيصل الهمالي، إن الحكومة ستقوم بصرف رواتب شهر أبريل قبل عيد الفطر المبارك.

وكان المصرف المركزي قد احال رواتب شهر يناير وفبراير ومارس للمصارف قبل شهر رمضان بأيام بعد تأخرها لأشهر دون اسباب واضحة.