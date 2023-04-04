مصرف ليبيا المركزي يحدد مواعيد دوام المصارف للموظفين والجمهور و موعد اجازة العيد

أصدر مصرف ليبيا المركزي، تعليماته بشأن مواعيد الدوام الرسمي خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك بحيث تكون على النحو التالي :

1 – يكون يومي السبت الموافق 8و15 ابريل 2023 يوم عمل عادي بالنسبة لقسم الحسابات الجارية والخزينة من الساعة 10 والنصف صباحًا الى الساعة الثانية والنصف ظهرًا .

2 – تكون ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة الثانية من 9 الى 20 ابريل 2023 على النحو التالي :

بالنسبة للموظفين من الساعة التاسعة والنصف صباحًا الى الساعة الثالثة والنصف مساءًا

بالنسبة للجمهور من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الثالثة مساءًا

على ان تكون اجازة عيد الفطر المبارك اعتبارصا من يوم الاحد الموافق 23 ابريل 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 27 ابريل على ان تكون العودة للعمل يوم الاحد 30 ابريل 2023 .