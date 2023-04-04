آخر اخبار مستجدات السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية لـهـذا اليوم

أعلنت عدد من المصارف الليبية، عن بدء توزيع السيولة النقدية اليوم الاربعاء الموافق 5 ابريل .
اخبار السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية :
- مصرف الجمهورية فرع الصريم
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاربعاء 5 ابريل 2023
- مصرف الجمهورية فرع بحوث النفط
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاربعاء 5 ابريل 2023 بسقف 5000 دل
- مصرف الجمهورية فرع ألقادسيه
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاربعاء 5 ابريل 2023 بسقف 5000 دل
- مصرف شمال أفريقيا فرع ابوسليم
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاربعاء 5 ابريل 2023 بسقف 2500 للنساء
- مصرف الجمهورية فرع مستشفي الخضراء ( داخل الفرع وخارج الفرع ..)
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاربعاء 5 ابريل 2023
- مصرف الصحاري فرع الزاويه
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاربعاء 5 ابريل 2023 للنساء بسقف 2000
- مصرف الجمهورية فرع غريان
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاربعاء 5 ابريل 2023 للنساء
- مصرف الجمهورية فرع القربوللي
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاربعاء 5 ابريل 2023 للنساء بسقف 5000
- مصرف الجمهورية فرع سوق الخميس امسيحل
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاربعاء 5 ابريل 2023
- مصرف الجمهورية فرع حي دمشق ( داخل الفرع وتوزيع السيولة لخارج الفرع)
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاربعاء 5 ابريل 2023 بسقف 5000
- مصرف الصحاري وكالة تاجوراء
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاربعاء 5 ابريل 2023 للرجال والنساء
قيمة السحب داخل الفرع 3000.د
قيمة السحب خارج الفرع 2000.د
- مصرف الجمهورية فرع عين زارة
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاربعاء 5 ابريل 2023 للنساء
- فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في
تسليم 30 مليون إلى فروع الصحاري بطرابلس .
الرئيسي 2 مليون ، الرشيد 2 مليون ، السواني 2 مليون ، المغاربة 2 مليون ، حي الأندلس 2 مليون ، المختار 2 مليون ، أبوسليم 2 مليون ، النهر مليون ، تاجوراء مليون ، فوز زناتة مليون ، بن عاشور 2 مليون ، المهاري 1.5 مليون ، باب المدينة 2 مليون ، جنزور 2 مليون ، سوق الجمعة 1.5 مليون ، عين زارة مليون ، كورنتيا مليون ، السكة 2 مليون .
- المصرف التجاري الوطني
أجهزة الصراف الالي الى 1000 دينار يومياً و 2000 دينار اسبوعياً و 8000 دينار شهرياً
- مصرف الجمهورية
السحب من خلال جميع الصرافات الالية الموجودة وذلك بسقف 1000 دينار يومياً و 5000 دينار شهرياً .
- مصرف الجمهورية
السحب من خلال جميع الصرافات الالية الموجودة وذلك بسقف 1000 دينار يومياً و 5000 اسبوعياً 10,000دينار شهرياً .
أماكن تواجد الصرافات الآلية :
فرع تراغن-فرع القرضابية-فرع الوحدة العربية-فرع المختار للصيرفة الإسلامية-فرع الصابري-فرع البريقة-بنغازي المدينة-مبنى الفرع ميدان البلدية-درنة الصيرفة الإسلامية-فرع البيضاء-فرع رقدالين-فرع الزاوية المدينة-فرع صرمان فرع صبراته المدينة-فرع الجميل-فرع العجيلات-فرع الزاوية للصيرفة الإسلامية فرع مستشفى صبراته التعليمي-فرع غريان- فرع الشويرف-فرع طمزين-فرع تنداميرا-فرع وازن-فرع كاباو-فرع نالوت-فرع الميدان-فرع جنوب طرابلس-فرع بلخير-فرع المقريف-فرع مليتة-فرع سوق الثلاثاء-فرع السواني-فرع بالاشهر-فرع عين زارة-فرع بحوث النفط-فرع طرابلس الطبي-فرع انجيلة-فرع سوف الجين-فرع بني وليد-فرع تاجوراء الوسط-فرع جامعة طرابلس-فرع باب البحر-برج ابوليلة-فرع الحي الجامعي-فرع طريق المطار-فرع سوق الجمعة-فرع ميزران-فرع مستشفى القلب-فرع برج طرابلس-فرع غرب طرابلس-فرع المهاري-فرع ميزران-فرع المنطقة الحرة-فرع قوز التيك-فرع القره بوللي-فرع وادي كعام-فرع هون-فرع المرقب-فرع سرت-فرع زله-فرع زليتن المنارة-فرع احمد الشريف-فرع زليتن المدينة-فرع ميناء الخمس-فرع ودان-فرع ابوهادي-فرع مسلاته- فرع المرقب .
- فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي
تسليم 150 مليون إلى فروع مصرف التجاري الوطني بالمنطقة الشرقية
وتتمثل في امساعد 5 مليون ، طبرق 6 مليون ، كمبوت 5 مليون ، دار السلام 4 مليون ، درنة 6 مليون ، القبة 5 مليون ، سوسة 5 مليون ، الفاندية 5 مليون ، عمر المختار 5 مليون ، مسة 6 مليون، البياضة 6 مليون ، بنينا 4 مليون ، الأنابيب 4 مليون .
الرئيسي البيضاء 7 مليون ، الجهاد 5 مليون ، السوق القديم 5 مليون ، المميز 5 مليون ، الميدان البلدية 8 مليون ، الهواري 8 مليون ، العروبة 6 مليون ، رأس لانوف 8 مليون ، اجدابيا 8 مليون ، الرئيسي بنغازي 10 مليون ، وكالة المجمع التجاري 4 مليون ، آلات السحب الذاتي 10 مليون .
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- فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي
تسليم 115 مليون إلى فروع مصرف الجمهورية بجبل نفوسة وطرابلس .
وتتمثل في غريان 7 مليون ، القواسم 5 مليون ، الشقيقة 5 مليون ، غريان الصيرفة الإسلامية 5 مليون ، الأصابعة 4 مليون ، القلعة 5 مليون ، نسمة 3 مليون ، القريات 3 مليون ، الشويرف 3 مليون ، مزدة 5 مليون .
نالوت 7 مليون ، المجابرة 3 مليون ، وازن 3 مليون ، كاباو 5 مليون ، تتدميرة 1 مليون ، طمزين 2 مليون ، الحوامد 4 مليون .
جادو 7 مليون ، الرياينة 2 مليون ، بدر 4 مليون ، الرجبان 4 مليون ، الرحيبات 4 مليون ، الزنتان 4 مليون .
أما فروع طرابلس فتتمثل في الرشيد 5 مليون ، الشهرة 5 مليون ، فشلوم للصيرفة 5 مليون ، جنوب طرابلس 5 مليون .
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