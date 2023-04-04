آخر اخبار مستجدات السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية لـهـذا اليوم

أعلنت عدد من المصارف الليبية، عن بدء توزيع السيولة النقدية اليوم الاربعاء الموافق 5 ابريل .

اخبار السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية :

مصرف الجمهورية فرع الصريم

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاربعاء 5 ابريل 2023

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاربعاء 5 ابريل 2023 مصرف الجمهورية فرع بحوث النفط

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاربعاء 5 ابريل 2023 بسقف 5000 دل

مصرف الجمهورية فرع ألقادسيه

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاربعاء 5 ابريل 2023 بسقف 5000 دل