مركز سبها الطبي يعلن عن فرص عمل للتقدم لوظائف العناصر الطبية المساعدة

أعلن مركز سبها الطبي عن فتح باب القبول للتوظيف من كلي الجنسين للتقدم لوظائف التمريض بداخل المركز ومن خريجي كلية التمريض والمعاهد العليا والمتوسطة للتمريض.

ونوهت إدارة مركز سبها الطبي هذا الإعلان لجميع الراغبين بالعمل ضمن فريق التمريض بالمركز، إن عليهم تقديم اوراقهم بالتواصل مع اعضاء اللجنة المشكلة لقبول العاملين بالمركز بمكتب شؤون الموظفين في فترة الدوام الرسمي.

وقال المركز إن هذا الاعلان يأتي نظرا لعملية الفلترة والاستغناء عن خدمات عدد من العناصر الطبية المساعدة “تمريض” ونظرا لعدم الإلتزام.